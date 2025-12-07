Marché de Noël Tence
Marché de Noël Tence dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Gymnase de la Lionchère Tence Haute-Loire
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-07
Marché de Noël organisé par l’EHPAD La Sérigoule.
Buvette, vin chaud, crêpes.
Promenades en calèche et poneys gratuites.
Choucroute à emporter sur réservation dans les commerces.
Gymnase de la Lionchère Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 85
English :
Christmas market organized by EHPAD La Sérigoule.
Refreshments, mulled wine, pancakes.
Free horse-drawn carriage and pony rides.
Sauerkraut to take away on reservation in shops.
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert vom Alten- und Pflegeheim La Sérigoule.
Getränkestand, Glühwein, Crêpes.
Kostenlose Spaziergänge mit Kutsche und Ponys.
Sauerkraut zum Mitnehmen auf Vorbestellung in den Geschäften.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da EHPAD La Sérigoule.
Rinfresco, vin brulé, frittelle.
Passeggiate gratuite in carrozza e pony.
Crauti da asporto disponibili nei negozi.
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por EHPAD La Sérigoule.
Bar, vino caliente, tortitas.
Paseos gratuitos en coche de caballos y ponis.
Chucrut para llevar en las tiendas.
L’événement Marché de Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon