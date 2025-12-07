Marché de Noël

Gymnase de la Lionchère Tence Haute-Loire

Début : 2025-12-07 09:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

Marché de Noël organisé par l’EHPAD La Sérigoule.

Buvette, vin chaud, crêpes.

Promenades en calèche et poneys gratuites.

Choucroute à emporter sur réservation dans les commerces.

Gymnase de la Lionchère Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 81 85

English :

Christmas market organized by EHPAD La Sérigoule.

Refreshments, mulled wine, pancakes.

Free horse-drawn carriage and pony rides.

Sauerkraut to take away on reservation in shops.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Alten- und Pflegeheim La Sérigoule.

Getränkestand, Glühwein, Crêpes.

Kostenlose Spaziergänge mit Kutsche und Ponys.

Sauerkraut zum Mitnehmen auf Vorbestellung in den Geschäften.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da EHPAD La Sérigoule.

Rinfresco, vin brulé, frittelle.

Passeggiate gratuite in carrozza e pony.

Crauti da asporto disponibili nei negozi.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por EHPAD La Sérigoule.

Bar, vino caliente, tortitas.

Paseos gratuitos en coche de caballos y ponis.

Chucrut para llevar en las tiendas.

L’événement Marché de Noël Tence a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon