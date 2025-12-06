Marché de Noël Terre Ugo Maison de Lavande Terre Ugo Aix-en-Provence

Marché de Noël Terre Ugo

Du samedi 6 au dimanche 7 décembre 2025 de 10h à 18h. Maison de Lavande Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël à Terre Ugo. Artisans locaux, restauration gourmande tout le week-end et animations pour enfants. Ambiance féérique au cœur des champs de lavande !Familles

Plongez dans la magie de Noël au cœur des champs de lavande ! Le domaine Terre Ugo vous accueille pour un week-end féérique dédié à l’artisanat, la gourmandise et la convivialité.

Découvrez de nombreux exposants et artisans installés en intérieur et en extérieur créations locales, décorations, bijoux, produits du terroir, idées cadeaux et douceurs de saison.



Profitez d’un espace restauration tout le week-end avec des plats chauds, boissons festives et gourmandises sucrées à déguster sur place.



Les plus petits seront enchantés par les animations et activités pour enfants ateliers créatifs, atelier savon tout au long du week-end. Ambiance chaleureuse, lumières scintillantes et esprit de fête garantis à Terre Ugo ! .

Maison de Lavande Terre Ugo 1885 Route Du Puy Sainte Réparade Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 49 72 14 12 hello@terreugo.com

English :

Christmas market at Terre Ugo. Local crafts, gourmet food all weekend long and children’s entertainment. A magical atmosphere in the heart of lavender fields!

German :

Weihnachtsmarkt in Terre Ugo. Lokale Kunsthandwerker, Gourmet-Restaurants das ganze Wochenende über und Animationen für Kinder. Märchenhafte Atmosphäre inmitten von Lavendelfeldern!

Italiano :

Mercatino di Natale a Terre Ugo. Artigianato locale, cibo gourmet per tutto il weekend e intrattenimento per i bambini. Un’atmosfera magica nel cuore dei campi di lavanda!

Espanol :

Mercado navideño en Terre Ugo. Artesanía local, comida gourmet durante todo el fin de semana y entretenimiento para los niños. Un ambiente mágico en el corazón de los campos de lavanda

L’événement Marché de Noël Terre Ugo Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence