MARCHE DE NOEL avenue de la Gare Terres-de-Haute-Charente dimanche 7 décembre 2025.
avenue de la Gare RUE DES ACACIAS ET KIOSQUE MARCHÉ COUVERT Terres-de-Haute-Charente Charente
Début : 2025-12-07 09:00:00
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Traditionnel marché de Noël à Roumazières-Loubert
avenue de la Gare RUE DES ACACIAS ET KIOSQUE MARCHÉ COUVERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15 communication@terresdehautecharente.fr
English :
Traditional Christmas market in Roumazières-Loubert
German :
Traditioneller Weihnachtsmarkt in Roumazières-Loubert
Italiano :
Mercatino di Natale tradizionale a Roumazières-Loubert
Espanol :
Mercado tradicional de Navidad en Roumazières-Loubert
L’événement MARCHE DE NOEL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Charente Limousine