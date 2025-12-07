MARCHE DE NOEL avenue de la Gare Terres-de-Haute-Charente

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Traditionnel marché de Noël à Roumazières-Loubert
avenue de la Gare RUE DES ACACIAS ET KIOSQUE MARCHÉ COUVERT Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 37 15  communication@terresdehautecharente.fr

English :

Traditional Christmas market in Roumazières-Loubert

German :

Traditioneller Weihnachtsmarkt in Roumazières-Loubert

Italiano :

Mercatino di Natale tradizionale a Roumazières-Loubert

Espanol :

Mercado tradicional de Navidad en Roumazières-Loubert

L’événement MARCHE DE NOEL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Charente Limousine