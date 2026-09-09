MARCHE DE NOËL Rue des Acacias Terres-de-Haute-Charente
dimanche 6 décembre 2026 · Rue des Acacias · Terres-de-Haute-Charente
Informations pratiques
Terres-de-Haute-Charente
MARCHE DE NOËL
Rue des Acacias Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-06 09:00:00
fin : 2026-12-06 17:00:00
Date(s) :
2026-12-06
Au programme : Déambulations, patinoire de Noël, structure gonflable, animation par speaker
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Rue des Acacias Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine communication@terresdehautecharente.fr
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English :
On the program: Street performances, a Christmas ice rink, a bouncy castle, and entertainment hosted by an announcer
L’événement MARCHE DE NOËL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Charente Limousine