MARCHE DE NOËL Rue des Acacias Terres-de-Haute-Charente

Informations pratiques

Terres-de-Haute-Charente

MARCHE DE NOËL

Rue des Acacias Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-06 09:00:00

fin : 2026-12-06 17:00:00

Date(s) :

2026-12-06

Au programme : Déambulations, patinoire de Noël, structure gonflable, animation par speaker

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Rue des Acacias Roumazières-Loubert Terres-de-Haute-Charente 16270 Charente Nouvelle-Aquitaine communication@terresdehautecharente.fr

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English :

On the program: Street performances, a Christmas ice rink, a bouncy castle, and entertainment hosted by an announcer

L’événement MARCHE DE NOËL Terres-de-Haute-Charente a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme Charente Limousine