Marché de Noel TEST Saint-Martin-la-Pallu
Marché de Noel TEST Saint-Martin-la-Pallu lundi 8 décembre 2025.
Marché de Noel TEST
Saint-Martin-la-Pallu Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-08
fin : 2025-12-08
Date(s) :
2025-12-08
Test marché de Noel .
Saint-Martin-la-Pallu 86380 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15
English : Marché de Noel TEST
L’événement Marché de Noel TEST Saint-Martin-la-Pallu a été mis à jour le 2025-12-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne