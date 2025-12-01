Marché de Noël Thannenkirch
Marché de Noël Thannenkirch samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
place Francis Gassmann Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 16:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13 2025-12-14
Émerveillement garanti à Thannenkirch, village de montagne au charme authentique où la magie de Noël sera forcément au rendez-vous !
Le village de Thannenkirch vous invite à découvrir l’âme d’un marché de Noël authentique d’un petit village de montagne. Au programme: artisans locaux, chants et contes de Noël, visite de la crèche, ‘Christkindel’,concert de l’avent, petite restauration au coin du feu… 0 .
place Francis Gassmann Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 10 19 mairie@thannenkirch.fr
English :
You will be amazed in Thannenkirch, a mountain village with an authentic charm where the magic of Christmas is bound to happen!
German :
Staunen Sie garantiert in Thannenkirch, einem Bergdorf mit authentischem Charme, in dem der Weihnachtszauber garantiert nicht ausbleiben wird!
Italiano :
Rimarrete a bocca aperta a Thannenkirch, un villaggio di montagna dal fascino autentico dove la magia del Natale è garantita!
Espanol :
Quedará maravillado en Thannenkirch, un pueblo de montaña con auténtico encanto donde la magia de la Navidad está garantizada
