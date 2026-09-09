Marché de Noël – The Old School Salle des fêtes Saint-Colomb-de-Lauzun
samedi 5 décembre 2026 · Salle des fêtes · Saint-Colomb-de-Lauzun
Informations pratiques
Saint-Colomb-de-Lauzun
Marché de Noël – The Old School
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 10:00:00
fin : 2026-12-05 16:30:00
Date(s) :
2026-12-05
L’association The Old School organise son 15ᵉ marché de Noël. Il est devenu un incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse ! C’est une journée fantastique en prévision, un instant festif pour s’amuser et trouver des cadeaux incroyables.
L’association The Old School organise son 16ᵉ marché de Noël. Il est devenu un incontournable pour préparer les fêtes de fin d’année dans une ambiance chaleureuse ! C’est une journée fantastique en prévision, un instant festif pour s’amuser et trouver des cadeaux incroyables. .
Salle des fêtes Rue Pol Xavier Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 57 11 27 admin@oldschoolfrance.com
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English : Marché de Noël – The Old School
The Old School association organizes its 15? Christmas market. It’s become a must-attend event to prepare for the festive season in a warm and friendly atmosphere! It’s a fantastic day ahead, a festive moment to have fun and find amazing gifts.
L’événement Marché de Noël – The Old School Saint-Colomb-de-Lauzun a été mis à jour le 2026-09-09 par OT du Pays de Lauzun
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