Marché de Noël Thénac
Marché de Noël Thénac dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Thénac Dordogne
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Heure d’arrivée des exposants à partir de 7H30
Ouverture au public de 9h à 18h
20 à 25 stands de créateurs, artisans locaux et producteurs (fleurs, céramiques, vanneries, cosmétiques, bijoux, foies gras, produits de la ruche, confitures, pâtisseries, chocolats, agrumes)
Buvette, Food-trucks.
Entrée libre. .
Salle des fêtes Thénac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 78 42 57 jackie.duteil@orange.fr
