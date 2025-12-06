Marché de Noël Thézac

Marché de Noël

Marché de Noël animation de rue, jongleurs , suivies du passage du Père-Noël avec ses petits bœufs. Artisan local, marché du producteurs avec café, vin chaud, soupe, château gonflable, jeux anciens. Restauration marché gourmand, amenez vos couverts (pizza, poulet rôti, couscous, tajine, crêpes..).

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 10 20 26 commune.thezac@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

Christmas market, street entertainment, jugglers, followed by Santa Claus with his little eggs. Local crafts, farmers’ market with coffee, mulled wine, soup, bouncy castle, antique games. Catering: gourmet market, bring your own cutlery (pizza, roast chicken, couscous, tajine, crêpes…).

