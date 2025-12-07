Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Thèze dimanche 7 décembre 2025.

Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Nombreux exposants, .animations, tombola…
14h spectacle. 15h photo du Père Noël. Buvette et restauration sur place.   .

Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 63 14 71  associationbaltringues@hotmail.fr

