Marché de Noël

Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Nombreux exposants, .animations, tombola…

14h spectacle. 15h photo du Père Noël. Buvette et restauration sur place. .

Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 63 14 71 associationbaltringues@hotmail.fr

L’événement Marché de Noël Thèze a été mis à jour le 2025-11-12 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran