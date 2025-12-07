Marché de Noël Thèze
Marché de Noël Thèze dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Espace Pierre Laborde Thèze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
2025-12-07
Nombreux exposants, .animations, tombola…
14h spectacle. 15h photo du Père Noël. Buvette et restauration sur place. .
Espace Pierre Laborde Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 63 14 71 associationbaltringues@hotmail.fr
