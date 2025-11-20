Marché de Noël Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin
Salle polyvalente 19 Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin Allier
Début : 2025-12-12
fin : 2025-12-13
2025-12-12
Un marché pour trouver des idées cadeaux et profiter d’encas et de vin chaud !
+33 4 70 42 50 45
English :
A market for gift ideas, snacks and mulled wine!
German :
Ein Markt, um Geschenkideen zu finden und Snacks und Glühwein zu genießen!
Italiano :
Un mercatino per trovare idee regalo e gustare snack e vin brulé!
Espanol :
Un mercado donde encontrar ideas para regalar y disfrutar de aperitivos y vino caliente
L’événement Marché de Noël Thiel-sur-Acolin a été mis à jour le 2025-11-17 par Office du tourisme de Moulins & sa région