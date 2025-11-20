Marché de Noël Salle polyvalente Thiel-sur-Acolin

Marché de Noël

Salle polyvalente 19 Rue de la Velle Thiel-sur-Acolin Allier

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-13

2025-12-12

Un marché pour trouver des idées cadeaux et profiter d’encas et de vin chaud !

English :

A market for gift ideas, snacks and mulled wine!

German :

Ein Markt, um Geschenkideen zu finden und Snacks und Glühwein zu genießen!

Italiano :

Un mercatino per trovare idee regalo e gustare snack e vin brulé!

Espanol :

Un mercado donde encontrar ideas para regalar y disfrutar de aperitivos y vino caliente

