MARCHÉ DE NOËL Thil

Thil Haute-Garonne
Un Marché de Noël est organisé à Thil, par le Comité des Fêtes du village !
Au programme
Concours de décoration de maisons.
Concours du pull de Noël le plus moche.
Avec, pour chaque concours, une récompense pour le gagnant!
Venez nombreux ! .
Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie accueil@mairie-thil.fr
English :
The village’s Comité des Fêtes is organizing a Christmas Market in Thil!
