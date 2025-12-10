MARCHÉ DE NOËL

Thil Haute-Garonne

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Un Marché de Noël est organisé à Thil, par le Comité des Fêtes du village !

Au programme

Concours de décoration de maisons.

Concours du pull de Noël le plus moche.

Avec, pour chaque concours, une récompense pour le gagnant!

Venez nombreux ! .

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie accueil@mairie-thil.fr

English :

The village’s Comité des Fêtes is organizing a Christmas Market in Thil!

