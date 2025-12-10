MARCHÉ DE NOËL Thil

MARCHÉ DE NOËL Thil dimanche 14 décembre 2025.

Thil Haute-Garonne

Tarif : – –

Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

2025-12-14

Un Marché de Noël est organisé à Thil, par le Comité des Fêtes du village !
Au programme
Concours de décoration de maisons.
Concours du pull de Noël le plus moche.
Avec, pour chaque concours, une récompense pour le gagnant!

Venez nombreux !   .

Thil 31530 Haute-Garonne Occitanie   accueil@mairie-thil.fr

English :

The village’s Comité des Fêtes is organizing a Christmas Market in Thil!

