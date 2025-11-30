Marché de Noël Thil-Manneville
Salle Robert Yvonnet Thil-Manneville Seine-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Un marché festif et convivial sur l’Esprit de Noël avec de restauration, dégustations et les saveurs de Noël !
Animations pour petits et grands, tombola de noël avec de nombreux lots en jeu au profit de notre coopérative scolaire !
Venez nombreux et profitez-en pour commencer vos cadeaux de Noël ! .
Salle Robert Yvonnet Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie Notrejourj@outlook.fr
