Marché de Noël Thil-Manneville

Marché de Noël

Salle Robert Yvonnet Thil-Manneville Seine-Maritime

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Un marché festif et convivial sur l’Esprit de Noël avec de restauration, dégustations et les saveurs de Noël !

Animations pour petits et grands, tombola de noël avec de nombreux lots en jeu au profit de notre coopérative scolaire !

Venez nombreux et profitez-en pour commencer vos cadeaux de Noël ! .

Salle Robert Yvonnet Thil-Manneville 76730 Seine-Maritime Normandie Notrejourj@outlook.fr

