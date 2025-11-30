Marché de Noël Thilouze Thilouze

Marché de Noël Thilouze

Rue de la Baronne Thilouze Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Le comité d’animation vous donne rendez-vous pour le marché de Nöel de Thilouze

Dimanche 30 novembre, à partir de 10h.

Des producteurs et artisans locaux, professionnels ou amateurs, vous présenteront leurs produits et créations.

Ne loupez pas l’arrivée du Père Noël dans son traineau, à 14h.

Rue de la Baronne Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

