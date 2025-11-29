Marché de Noël Thorigné-sur-Dué

Marché de Noël Thorigné-sur-Dué samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Rue Albert Trotté Hatton Thorigné-sur-Dué

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

2025-11-29

Le marché de Noël se déroulera dans la cour de l’école de Thorigné sur Dué.

Producteurs locaux, artisans, associations de la commune… seront présents. .

apetho72160@gmail.com

