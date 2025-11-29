Marché de Noël Thorigné-sur-Dué
Marché de Noël Thorigné-sur-Dué samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Rue Albert Trotté Hatton Thorigné-sur-Dué Sarthe
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Le marché de Noël se déroulera dans la cour de l’école de Thorigné sur Dué.
Producteurs locaux, artisans, associations de la commune… seront présents. .
Rue Albert Trotté Hatton Thorigné-sur-Dué 72160 Sarthe Pays de la Loire apetho72160@gmail.com
