Marché de Noël Résidence Jasmin Thorigny-sur-Oreuse
Marché de Noël Résidence Jasmin Thorigny-sur-Oreuse vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Résidence Jasmin 17 Bis Route de Voisines Thorigny-sur-Oreuse Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00
Date(s) :
2025-12-12
Programme
– Artisants
– Créateurs
– Producteurs
– Décoration
– Produits locaux
– Idées cadeaux
– Animations
– Food truck spécialité burgers .
Résidence Jasmin 17 Bis Route de Voisines Thorigny-sur-Oreuse 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 96 96
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Thorigny-sur-Oreuse a été mis à jour le 2025-11-06 par OT Sens et Sénonais