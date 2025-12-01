Marché de Noël Résidence Jasmin Thorigny-sur-Oreuse

Marché de Noël

Résidence Jasmin 17 Bis Route de Voisines Thorigny-sur-Oreuse Yonne

Début : 2025-12-12 10:00:00

fin : 2025-12-12 19:00:00

2025-12-12

Programme

– Artisants

– Créateurs

– Producteurs

– Décoration

– Produits locaux

– Idées cadeaux

– Animations

– Food truck spécialité burgers .

Résidence Jasmin 17 Bis Route de Voisines Thorigny-sur-Oreuse 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 96 96

