Marché de Noël Résidence Jasmin Thorigny-sur-Oreuse

Marché de Noël Résidence Jasmin Thorigny-sur-Oreuse vendredi 12 décembre 2025.

Marché de Noël

Résidence Jasmin 17 Bis Route de Voisines Thorigny-sur-Oreuse Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 10:00:00
fin : 2025-12-12 19:00:00

Date(s) :
2025-12-12

Programme
– Artisants
– Créateurs
– Producteurs
– Décoration
– Produits locaux
– Idées cadeaux
– Animations
– Food truck spécialité burgers   .

Résidence Jasmin 17 Bis Route de Voisines Thorigny-sur-Oreuse 89260 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 88 96 96 

