Marché de Noël Thury-Harcourt-le-Hom
Marché de Noël Thury-Harcourt-le-Hom samedi 22 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle Blincow Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Tarif : – –
Date :
Début : Samedi Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-22
Marché de Noël par le club de l’amitié.
Vous y trouverez des idées de cadeaux et de décorations pour vos fêtes.
Tombola
Boissons, gâteaux et sandwichs sur place.
Salle Blincow Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie
English :
Christmas market organized by the Club de l’amitié.
You’ll find ideas for gifts and decorations for the festive season.
Tombola
Drinks, cakes and sandwiches on sale.
German : Marché de Noël
Weihnachtsmarkt durch den Club de l’amitié.
Hier finden Sie Geschenkideen und Dekorationen für Ihre Feiertage.
Tombola
Getränke, Kuchen und Sandwiches vor Ort.
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal Club de l’amitié.
Troverete idee per regali e decorazioni per le festività.
Tombola
Bevande, torte e panini a disposizione.
Espanol :
Mercado navideño organizado por el Club de l’amitié.
Encontrarás ideas para regalar y decorar estas fiestas.
Tómbola
Bebidas, pasteles y bocadillos disponibles.
