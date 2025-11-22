Marché de Noël Thury-Harcourt-le-Hom

Marché de Noël

Salle Blincow Thury-Harcourt-le-Hom Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-22

Marché de Noël par le club de l’amitié.

Vous y trouverez des idées de cadeaux et de décorations pour vos fêtes.

Tombola

Boissons, gâteaux et sandwichs sur place.

Salle Blincow Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie

English :

Christmas market organized by the Club de l’amitié.

You’ll find ideas for gifts and decorations for the festive season.

Tombola

Drinks, cakes and sandwiches on sale.

German : Marché de Noël

Weihnachtsmarkt durch den Club de l’amitié.

Hier finden Sie Geschenkideen und Dekorationen für Ihre Feiertage.

Tombola

Getränke, Kuchen und Sandwiches vor Ort.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal Club de l’amitié.

Troverete idee per regali e decorazioni per le festività.

Tombola

Bevande, torte e panini a disposizione.

Espanol :

Mercado navideño organizado por el Club de l’amitié.

Encontrarás ideas para regalar y decorar estas fiestas.

Tómbola

Bebidas, pasteles y bocadillos disponibles.

