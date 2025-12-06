Marché de Noël frênes Tinchebray-Bocage
Marché de Noël frênes Tinchebray-Bocage samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
frênes cour du pôle culturel Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06 19:30:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël de Frênes
de 15h à 19h30
Marché de Noël avec exposants (artisants, produits locaux)
Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …) .
frênes cour du pôle culturel Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 6 28 94 13 27 comitedesfetesfrenes61@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2025-10-08 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne