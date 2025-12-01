Marché de Noël Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Tinchebray-Bocage

Marché de Noël

Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Saint-cornier des landes Tinchebray-Bocage Orne

Marché de Noël Saint-Cornier-des-Landes

de 10h à 18h à la Salle des fêtes de St-Cornier des Landes

Marché de Noël avec exposants (artisant, produits locaux)

Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …)

Animations présence du père Noël, atelier maquillage, photographe, coucours de dessin, atelier bricolage pour enfants, boîte aux lettres du père Noel .

Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Saint-cornier des landes Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 7 85 24 61 68

