Marché de Noël Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Tinchebray-Bocage
Marché de Noël Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Tinchebray-Bocage samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Saint-cornier des landes Tinchebray-Bocage Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 18:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Marché de Noël Saint-Cornier-des-Landes
de 10h à 18h à la Salle des fêtes de St-Cornier des Landes
Marché de Noël avec exposants (artisant, produits locaux)
Espace restauration (salés, sucrés, boissons chaudes et froides, …)
Animations présence du père Noël, atelier maquillage, photographe, coucours de dessin, atelier bricolage pour enfants, boîte aux lettres du père Noel .
Salle des fêtes de St-Cornier-des-Landes Saint-cornier des landes Tinchebray-Bocage 61800 Orne Normandie +33 7 85 24 61 68
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Tinchebray-Bocage a été mis à jour le 2025-10-13 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne