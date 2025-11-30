Marché de Noël Tiranges
Marché de Noël Tiranges dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Dans le bourg Tiranges Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 00:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Marché de Noël à Tiranges. Animations enfants gratuite , marché de producteurs, visite du père noël.
Dégustation huitres, crêpes, churros
Tombola
.
Dans le bourg Tiranges 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 67 41 01 85
English :
Christmas market in Tiranges. Free children’s entertainment, farmers’ market, visit from Santa Claus.
Oyster tasting, crêpes, churros
Tombola
German :
Weihnachtsmarkt in Tiranges. Kostenlose Kinderanimation, Bauernmarkt, Besuch des Weihnachtsmanns.
Verkostung von Austern, Crêpes, Churros
Tombola
Italiano :
Mercatino di Natale a Tiranges. Animazione gratuita per bambini, mercato contadino, visita di Babbo Natale.
Degustazione di ostriche, crêpes e churros
Tombola
Espanol :
Mercado de Navidad en Tiranges. Animación infantil gratuita, mercado agrícola, visita de Papá Noel.
Degustación de ostras, crepes y churros
Tómbola
L’événement Marché de Noël Tiranges a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron