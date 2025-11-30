Marché de Noël Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne
Marché de Noël Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël Tonnay-Boutonne
Salle des Fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Marché de Noël avec artisans, créateurs, produits de fêtes.
Vente de crêpes, de vin chaud, garbure…
Arrivée du Père Noël à partir de 10h.
Salle des Fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 99 84 cdf.tb17380@gmail.com
Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, Kreativen und Festtagsprodukten.
Verkauf von Crêpes, Glühwein, Garbure…
Ankunft des Weihnachtsmanns ab 10 Uhr.
Mercatino di Natale con artigiani, designer e prodotti festivi.
Vendita di frittelle, vin brulé, garbure…
Babbo Natale arriva alle 10.00.
Mercado navideño con artesanos, diseñadores y productos festivos.
Venta de crepes, vino caliente, garbure…
Papá Noel llega a las 10 de la mañana.
