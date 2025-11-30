Marché de Noël Tonnay-Boutonne

Salle des Fêtes Tonnay-Boutonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël avec artisans, créateurs, produits de fêtes.

Vente de crêpes, de vin chaud, garbure…

Arrivée du Père Noël à partir de 10h.

Salle des Fêtes Tonnay-Boutonne 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 82 99 84 cdf.tb17380@gmail.com

Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, Kreativen und Festtagsprodukten.

Verkauf von Crêpes, Glühwein, Garbure…

Ankunft des Weihnachtsmanns ab 10 Uhr.

Mercatino di Natale con artigiani, designer e prodotti festivi.

Vendita di frittelle, vin brulé, garbure…

Babbo Natale arriva alle 10.00.

Mercado navideño con artesanos, diseñadores y productos festivos.

Venta de crepes, vino caliente, garbure…

Papá Noel llega a las 10 de la mañana.

L’événement Marché de Noël Tonnay-Boutonne Tonnay-Boutonne a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme