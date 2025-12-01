Marché de Noël Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre
Marché de Noël Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Marguerite de Bourgogne Centre-ville de Tonnerre Tonnerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 09:00:00
fin : 2025-12-13 20:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Venez partager la magie de Noël à Tonnerre, au programme marchés, animations et tombola. .
Place Marguerite de Bourgogne Centre-ville de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté tonnerre.noel@gmail.com
German : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Tonnerre a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois