Marché de Noël Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre

Marché de Noël Place Marguerite de Bourgogne Tonnerre samedi 13 décembre 2025.

Marché de Noël

Place Marguerite de Bourgogne Centre-ville de Tonnerre Tonnerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 09:00:00

fin : 2025-12-13 20:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Venez partager la magie de Noël à Tonnerre, au programme marchés, animations et tombola. .

Place Marguerite de Bourgogne Centre-ville de Tonnerre Tonnerre 89700 Yonne Bourgogne-Franche-Comté tonnerre.noel@gmail.com

English :

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Tonnerre a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois