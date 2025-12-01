Marché de Noël école élémentaire Toucy

Marché de Noël

école élémentaire 30 Boulevard Pierre Larousse Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 17:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Venez partager la magie de Noël avec l’école élémentaire de Toucy et la participation de T’as Pas Encore Tout Vu ! .

À la vente, décorations de Noël, objets fait par les élèves, jacinthes. Collations sur place, café, jus de fruits, douceurs. .

école élémentaire 30 Boulevard Pierre Larousse Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.toucy@ville-toucy.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Toucy a été mis à jour le 2025-11-22 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !