Marché de Noël école élémentaire Toucy

école élémentaire 30 Boulevard Pierre Larousse Toucy Yonne
Début : 2025-12-12 17:00:00
fin : 2025-12-12
Venez partager la magie de Noël avec l’école élémentaire de Toucy et la participation de T’as Pas Encore Tout Vu ! .
À la vente, décorations de Noël, objets fait par les élèves, jacinthes. Collations sur place, café, jus de fruits, douceurs. .
école élémentaire 30 Boulevard Pierre Larousse Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie.toucy@ville-toucy.fr
