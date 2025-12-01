Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël devant la mairie Toucy

Marché de Noël devant la mairie Toucy dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

devant la mairie Place de l’Hôtel de Ville Toucy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00

Date(s) :
2025-12-14

Art et gastronomie. 15 h 00 arrivée du Père Noël en calèche et distribution de friandises (devant la mairie). Manège enfants.   .

devant la mairie Place de l’Hôtel de Ville Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 20 44  mairie.toucy@ville-toucy.fr

Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Toucy a été mis à jour le 2025-10-29 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !