Marché de Noël devant la mairie Toucy dimanche 14 décembre 2025.
devant la mairie Place de l’Hôtel de Ville Toucy Yonne
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14 18:30:00
2025-12-14
Art et gastronomie. 15 h 00 arrivée du Père Noël en calèche et distribution de friandises (devant la mairie). Manège enfants. .
devant la mairie Place de l’Hôtel de Ville Toucy 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 44 20 44 mairie.toucy@ville-toucy.fr
