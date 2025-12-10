MARCHÉ DE NOËL 8 Impasse Moulive Toulouse

MARCHÉ DE NOËL

8 Impasse Moulive 1er étage Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

L’Espace Éclair vous invite à son désormais traditionnel marché de Noël !

Une occasion idéale pour découvrir les créations uniques de ses résidents et résidentes illustrations, pastels, céramiques, gribouillages, créations florales, livres à compléter, lettrages, sculptures, gravures et peintures…. Le marché accueille également des invitées proposant bijoux dorés à l’or fin, accessoires textiles et papeterie, ainsi que illustrations et stickers. Le tout se déroule dans une ambiance chaleureuse, agrémentée d’un buffet gourmand composé de boissons chaudes, gaufres, cookies et autres douceurs. .

8 Impasse Moulive 1er étage Toulouse 31400 Haute-Garonne Occitanie

English :

Espace Éclair invites you to its traditional Christmas market!

