Marché de Noël

Le 228 Tournus Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Le samedi 13 décembre, Le 228 Cave épicurienne vous invite à son marché de Noël. Venez rencontrer 6 vignerons passionnés et découvrir leurs vins de Bourgogne et d’ailleurs. Dégustations gratuites, échanges conviviaux avec les producteurs et vente de vins pour vos repas de fêtes ou vos cadeaux de Noël. Un moment chaleureux pour partager l’amour du vin et des produits locaux. .

Le 228 Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 50 92 06 contact@le228-vins.fr

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Tournus a été mis à jour le 2025-12-01 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II