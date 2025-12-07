MARCHÉ DE NOËL

Tourouzelle Aude

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

A l’approche des fêtes de fin d’année, le Comité d’animations municipal de Tourouzelle organise un marché de noël !

Ce sera l’occasion de dénicher vos cadeaux de noël personnalisés et locaux !

Présence de nombreux exposants producteurs locaux, petite restauration (crêpe, gauffres, barbe à papa, vin chaud…).

Animations enfants château gonflable, photo souvenir, , pêche aux canard, chamboule tout…

Tourouzelle 11200 Aude Occitanie +33 6 18 33 48 30 audrey.poussinet@gmail.com

English :

As the festive season approaches, the Comité d’animations municipale de Tourouzelle is organizing a Christmas market!

It’s the perfect opportunity to find personalized, local Christmas gifts!

Numerous exhibitors: local producers, snacks (crêpes, waffles, cotton candy, mulled wine…).

Children’s entertainment: bouncy castle, souvenir photo, duck fishing, chamboule tout…

