MARCHÉ DE NOËL Tourouzelle

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
A l’approche des fêtes de fin d’année, le Comité d’animations municipal de Tourouzelle organise un marché de noël !
Ce sera l’occasion de dénicher vos cadeaux de noël personnalisés et locaux !
Présence de nombreux exposants producteurs locaux, petite restauration (crêpe, gauffres, barbe à papa, vin chaud…).
Animations enfants château gonflable, photo souvenir, , pêche aux canard, chamboule tout…
Tourouzelle 11200 Aude Occitanie +33 6 18 33 48 30 audrey.poussinet@gmail.com
English :
As the festive season approaches, the Comité d’animations municipale de Tourouzelle is organizing a Christmas market!
It’s the perfect opportunity to find personalized, local Christmas gifts!
Numerous exhibitors: local producers, snacks (crêpes, waffles, cotton candy, mulled wine…).
Children’s entertainment: bouncy castle, souvenir photo, duck fishing, chamboule tout…
