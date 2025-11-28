Marché de Noël traditionnel de Riquewihr Riquewihr

Marché de Noël traditionnel de Riquewihr

2 rue de la première armée Riquewihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-11-28 10:00:00

fin : 2025-12-21 18:30:00

Date(s) :

2025-11-28

Flânez dans les ruelles illuminées de l’un des ‘Plus Beaux Villages de France’ et découvrez le Marché de Noël traditionnel de Riquewihr, niché dans un décor féerique et pittoresque.

Riquewihr, qui a su conjuguer depuis des siècles la qualité de son architecture à celle de son patrimoine remarquablement préservé, est une étape incontournable de la découverte de l’Alsace. Au moment de Noël, la ville se pare de mille lumières et plonge ses visiteurs dans une atmosphère féérique les rues scintillent de décorations, les façades et monuments s’illuminent, et les échoppes du marché de Noël s’animent dans une joyeuse effervescence rappelant le monde de l’enfance, chargé de souvenirs et d’émotion.

Pour faciliter l’accès à ce lieu magique, un Parking-Relais Perles de Noël est mis en place au Naturoparc, Route de Ribeauvillé à Hunawihr (68150). Ce service pratique propose 220 places de stationnement au tarif unique de 10 € par véhicule, incluant l’accès au parking ainsi qu’à la navette pour tous les occupants du véhicule. Le paiement est possible en espèces ou par carte bancaire.

La navette assure la liaison entre le Naturoparc et le Marché de Noël de Riquewihr toutes les 30 minutes, de 9h45 à 18h30, les samedis et dimanches des 29 et 30 novembre, 6 et 7 décembre, 13 et 14 décembre, ainsi que les 20 et 21 décembre 2025. Ce dispositif offre une solution simple, confortable et écologique pour profiter pleinement de la magie de Noël à Riquewihr tout en limitant la circulation dans le village. 0 .

2 rue de la première armée Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Stroll through the illuminated streets of one of France’s ‘Most Beautiful Villages’ and discover Riquewihr’s traditional Christmas Market, nestled in a picturesque, fairytale setting.

German :

Schlendern Sie durch die beleuchteten Gassen eines der ‘Schönsten Dörfer Frankreichs’ und entdecken Sie den traditionellen Weihnachtsmarkt von Riquewihr, der in eine märchenhafte und malerische Kulisse eingebettet ist.

Italiano :

Passeggiate per le strade illuminate di uno dei Villaggi più belli di Francia e scoprite il tradizionale mercatino di Natale di Riquewihr, immerso in un ambiente pittoresco e fiabesco.

Espanol :

Pasee por las calles iluminadas de uno de los Pueblos más bonitos de Francia y descubra el tradicional mercado navideño de Riquewihr, enclavado en un pintoresco entorno de cuento de hadas.

L’événement Marché de Noël traditionnel de Riquewihr Riquewihr a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr