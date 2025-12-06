Marché de Noël Traditionnel Fontaine-le-Dun

Marché de Noël Traditionnel Fontaine-le-Dun samedi 6 décembre 2025.

Marché de Noël Traditionnel

Salle Bourvil Fontaine-le-Dun Seine-Maritime

Samedi 2025-12-06

2025-12-07

2025-12-06

Marché de Noël Traditionnel avec plus de 40 exposants, artisanat, producteurs locaux.

Animations gratuites et présence du Père Noël et de son photographe.

De 14h à 19 h le samedi et de 10h à 18h le dimanche.

Entrée libre .

Salle Bourvil Fontaine-le-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 9 63 68 33 21

