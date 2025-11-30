Marché de Noël traditionnel Vers l’Église Saint-Amour-Bellevue
Marché de Noël traditionnel Vers l’Église Saint-Amour-Bellevue dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël traditionnel
Vers l’Église Place de l église Saint-Amour-Bellevue Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Début : 2025-11-30 11:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
2025-11-30
Marché de Noël traditionnel , petite restauration sur place , artisanat local, produits du terroir, présence du père Noël. .
Vers l’Église Place de l église Saint-Amour-Bellevue 71570 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 68 94 63 58 tourisme@saint-amour-bellevue.fr
English : Marché de Noël traditionnel
