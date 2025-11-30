MARCHÉ DE NOËL TRANGÉ Trangé
Salle polyvalente Trangé Sarthe
Tarif : – –
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
2025-11-30
Marché de Noël de Trangé aura lieu le dimanche 30 novembre, Salle Gaston Langevin de 10h à 18h.
Arrivée du Père Noël à 16heures
Restauration sur réservation
Buvette,vin chaud et crêpes .
Salle polyvalente Trangé 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 05 06 25 99
