MARCHÉ DE NOËL TRANGÉ Trangé

MARCHÉ DE NOËL TRANGÉ

Salle polyvalente Trangé Sarthe

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Marché de Noël de Trangé aura lieu le dimanche 30 novembre, Salle Gaston Langevin de 10h à 18h.

Arrivée du Père Noël à 16heures

Restauration sur réservation

Buvette,vin chaud et crêpes .

Salle polyvalente Trangé 72650 Sarthe Pays de la Loire +33 6 05 06 25 99

