Marché de Noël

Tréauville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Le Comité des Fêtes de Tréauville vous ouvre les portes d’un univers féerique

Venez passer un moment magique et festif ! Au programme

Artisanat & Cadeaux Découvrez de nombreux Exposants et Artisans pour trouver des cadeaux uniques.

Gourmandises Dégustez nos Gaufres, Bar à Huîtres et réchauffez vous avec notre Vin chaud !

Animations pour tous

-Animations pour enfants

-Balade en calèche

-Photos à la maison du Père Noël

Et le dimanche Baptême moto !

L’ambiance féérique de Noël vous attend ! .

Tréauville 50340 Manche Normandie comitedesfetestreauville@gmail.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Tréauville a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Cotentin La Hague