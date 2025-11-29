Marché de Noël Tréauville
Marché de Noël Tréauville samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Tréauville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29
Le Comité des Fêtes de Tréauville vous ouvre les portes d’un univers féerique
Venez passer un moment magique et festif ! Au programme
Artisanat & Cadeaux Découvrez de nombreux Exposants et Artisans pour trouver des cadeaux uniques.
Gourmandises Dégustez nos Gaufres, Bar à Huîtres et réchauffez vous avec notre Vin chaud !
Animations pour tous
-Animations pour enfants
-Balade en calèche
-Photos à la maison du Père Noël
Et le dimanche Baptême moto !
L’ambiance féérique de Noël vous attend ! .
Tréauville 50340 Manche Normandie comitedesfetestreauville@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Tréauville a été mis à jour le 2025-11-03 par OT Cotentin La Hague