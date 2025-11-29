Marché de Noël Atelier Moca Trégastel
Marché de Noël Atelier Moca Trégastel samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Atelier Moca 5 rue Charles Le Goffic Trégastel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-31 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-13
Créateurs et artisans bretons. .
Atelier Moca 5 rue Charles Le Goffic Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Trégastel a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose