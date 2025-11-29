Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël Atelier Moca Trégastel

Marché de Noël Atelier Moca Trégastel samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

Atelier Moca 5 rue Charles Le Goffic Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-31 19:00:00

Date(s) :
2025-11-29 2025-12-13

Créateurs et artisans bretons.   .

Atelier Moca 5 rue Charles Le Goffic Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne  

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Trégastel a été mis à jour le 2025-11-06 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose