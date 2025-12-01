Marché de Noël

Salle Polyvalente Trégrom Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le marché de Noël, organisé par l’association Kercarenat

Une vingtaine d’exposants.

Buvette et restauration sur place vin chaud, crêpes, gaufres, frites…

Tirage de la tombola à 16h30. Un lot sur chaque stand à gagner. .

Salle Polyvalente Trégrom 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 16 12 98 45

L’événement Marché de Noël Trégrom a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose