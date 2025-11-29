Marché de Noël Route de Treff Trégunc
Marché de Noël Route de Treff Trégunc samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Route de Treff Ferme d’Antan Trégunc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-11-30
Marché et animations de noël tous le week-end, organisé par l’association Yvi pour la vie.
Samedi
– Spectacle de magie et d’hypnose à 15h30
– Chants de noël et variétés par Line-C à 18h30.
Rougail saucisse et tarte aux pommes (12€) à emporter sur commande au 06 68 96 40 45 ou 06 75 96 47 70.
Dimanche
– Animation musicale avec Michel et son accordéon à 12h.
– Patrick Colucci à 15h.
Petite restauration sur place chocolat chaud vin chaud, visite du père noël 40 exposants. .
Route de Treff Ferme d’Antan Trégunc 29910 Finistère Bretagne +33 6 68 96 40 45
