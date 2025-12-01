MARCHÉ DE NOÊL Treillières
MARCHÉ DE NOÊL Treillières samedi 13 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOÊL
Centre Bourg Treillières Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-13
Le traditionnel marché de Noël des commerçants
magie, gourmandises et animations, et présence du Père Noël .
Centre Bourg Treillières 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
The traditional Merchants’ Christmas Market
German :
Der traditionelle Weihnachtsmarkt der Händler
Italiano :
Il tradizionale mercatino di Natale dei commercianti
Espanol :
El tradicional mercadillo navideño
L’événement MARCHÉ DE NOÊL Treillières a été mis à jour le 2025-11-07 par Point d’accueil Sucé sur Erdre