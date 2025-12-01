Marché de Noël Tremargad’Kafe Trémargat

Marché de Noël

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 11:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Plongez dans la magie des fêtes au Marché de Noël du Tremargad’Kafé, le vendredi 21 décembre à partir de 11h ! Au programme une ambiance chaleureuse, de l’artisanat local, des gourmandises de saison et un moment magique pour toute la famille.

Org. La Pépie .

Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81

English :

L’événement Marché de Noël Trémargat a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh