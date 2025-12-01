Marché de Noël Tremargad’Kafe Trémargat
Marché de Noël Tremargad’Kafe Trémargat dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-21 11:00:00
fin : 2025-12-21
Date(s) :
2025-12-21
Plongez dans la magie des fêtes au Marché de Noël du Tremargad’Kafé, le vendredi 21 décembre à partir de 11h ! Au programme une ambiance chaleureuse, de l’artisanat local, des gourmandises de saison et un moment magique pour toute la famille.
Org. La Pépie .
Tremargad’Kafe 1 Route du Lavoir Trémargat 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 51 81
English :
L’événement Marché de Noël Trémargat a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de tourisme du Kreiz Breizh