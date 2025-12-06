Marché de Noël Trentels

Marché de Noël

Salle des fêtes Trentels Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël avec la participation de nombreux exposants, stand de maquillage, tatouage éphémère, atelier d’initiation dessin et lecture de contes de Noël avec la présence du Père-Noël.

Samedi soir concert à 18h30 départ de la balade des lumières et 19h concert de Noël par la chorale de plein vert Les voix du vent à l’église Saint-Christophe de Trentels.

Samedi et dimanche, maquillage et tatouage éphémères, atelier initiation dessin par Edwige, 11 lecture de contes de Noël par les bénévoles de la Bibliothèque et 16h présence du Père-Noël.

Restauration le midi, tombola boissons, gourmandises, vin chaud, huitres. .

Salle des fêtes Trentels 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 49 08 52

English : Marché de Noël

Christmas market with numerous exhibitors, make-up stand, ephemeral tattoo, drawing workshop and reading of Christmas tales with Santa Claus.

