Marché de Noël Salle Le Reflet Tresses

Marché de Noël

Salle Le Reflet 19 Avenue des Écoles Tresses Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Le marché de Noël de Tresses vous accueille tout le week-end avec une cinquantaine d’exposants Les enfants pourront rencontrer le Père Noël pour une photo samedi et dimanche de 10 h 15 à 12 h et de 15 h 30 à 17 h 45 ou lui écrire grâce à sa boîte aux lettres. Des séances de cinéma rythmeront la journée samedi à 10 h, 15 h 15 et 17 h 50 et dimanche à 10 h et 15 h 15. Le concours de pulls moches aura lieu les deux jours à 12 h tandis que la parade de vélos décorés s’élancera samedi à 17 h. Retrouvez manèges, jeux de la ludothèque, ateliers créatifs de Noël (10 h-12 h et 15 h 30-17 h 30) ainsi qu’une chasse au lutin pour petits et plus grands. Restauration, food-trucks, boissons chaudes et gourmandises seront également au rendez-vous, sans oublier la tombola du Téléthon avec tirage dimanche à 17 h. Un week-end idéal pour profiter de l’esprit de Noël en famille. Entrée libre. .

+33 5 57 34 13 27 mairie@tresses.org

