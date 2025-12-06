Marché de Noël

Salle polyvalente Treteau Allier

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

2025-12-06

Marché de Noël avec exposants divers et locaux. Une tombola seras organisée. Une animation est prévu pour les enfants l’après-midi et la venue du Père Noël.

Tartiflette le midi+ churros, crêpes

.

+33 6 47 17 45 82 floriane-03@hotmail.fr

English :

Christmas market with various local exhibitors. A tombola will be organized. Children will be entertained in the afternoon, with a visit from Santa Claus.

Tartiflette for lunch + churros, crêpes

German :

Weihnachtsmarkt mit verschiedenen und lokalen Ausstellern. Eine Tombola wird organisiert. Am Nachmittag ist eine Animation für die Kinder vorgesehen und der Weihnachtsmann wird kommen.

Tartiflette am Mittag+ Churros, Crêpes

Italiano :

Mercatino di Natale con vari espositori locali. Sarà organizzata una tombola. Nel pomeriggio ci sarà animazione per bambini e Babbo Natale sarà a disposizione.

Tartiflette a pranzo + churros, crêpes

Espanol :

Mercado navideño con varios expositores locales. Se organizará una tómbola. Por la tarde habrá animación infantil y Papá Noel estará presente.

Tartiflette para el almuerzo + churros, crêpes

L’événement Marché de Noël Treteau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire