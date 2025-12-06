Marché de Noël Salle polyvalente Treteau
Marché de Noël Salle polyvalente Treteau samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle polyvalente Salle Polyvalente Treteau Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
Date(s) :
2025-12-06
Marché de Noël avec exposants divers et locaux. Une tombola seras organisée. Une animation est prévu pour les enfants l’après-midi et la venue du Père Noël.
Tartiflette le midi+ churros, crêpes
.
Salle polyvalente Salle Polyvalente Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 17 45 82 floriane-03@hotmail.fr
English :
Christmas market with various local exhibitors. A tombola will be organized. Children will be entertained in the afternoon, with a visit from Santa Claus.
Tartiflette for lunch + churros, crêpes
German :
Weihnachtsmarkt mit verschiedenen und lokalen Ausstellern. Eine Tombola wird organisiert. Am Nachmittag ist eine Animation für die Kinder vorgesehen und der Weihnachtsmann wird kommen.
Tartiflette am Mittag+ Churros, Crêpes
Italiano :
Mercatino di Natale con vari espositori locali. Sarà organizzata una tombola. Nel pomeriggio ci sarà animazione per bambini e Babbo Natale sarà a disposizione.
Tartiflette a pranzo + churros, crêpes
Espanol :
Mercado navideño con varios expositores locales. Se organizará una tómbola. Por la tarde habrá animación infantil y Papá Noel estará presente.
Tartiflette para el almuerzo + churros, crêpes
L’événement Marché de Noël Treteau a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire