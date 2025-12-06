Marché de noël

Salle polyvalente Treteau Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Au programme nombreux exposants; espace activité avec une animatrice et la venue du Père Noël.

Chocolat & vin chaud tartiflette géante crêpes gaufres snack & buvette sur place.

.

Salle polyvalente Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 17 45 82

English :

On the program: numerous exhibitors; activity area with an animator and the arrival of Santa Claus.

Chocolate & mulled wine giant tartiflette crêpes waffles snacks & refreshments on site.

German :

Auf dem Programm stehen: zahlreiche Aussteller, ein Aktivitätsbereich mit einer Animateurin und der Besuch des Weihnachtsmanns.

Schokolade & Glühwein Riesentartiflette Crêpes Waffeln Snacks & Getränke vor Ort.

Italiano :

In programma: numerosi espositori, un’area attività con un animatore e la visita di Babbo Natale.

Cioccolata e vin brulé tartiflette gigante crêpes waffles snack e rinfreschi in loco.

Espanol :

En el programa: numerosos expositores, una zona de actividades con un animador y la visita de Papá Noel.

Chocolate y vino caliente, tartiflette gigante, crêpes, gofres, aperitivos y refrescos in situ.

L’événement Marché de noël Treteau a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire