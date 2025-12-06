Marché de noël Treteau
Marché de noël Treteau samedi 6 décembre 2025.
Marché de noël
Salle polyvalente Treteau Allier
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Au programme nombreux exposants; espace activité avec une animatrice et la venue du Père Noël.
Chocolat & vin chaud tartiflette géante crêpes gaufres snack & buvette sur place.
Salle polyvalente Treteau 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 47 17 45 82
English :
On the program: numerous exhibitors; activity area with an animator and the arrival of Santa Claus.
Chocolate & mulled wine giant tartiflette crêpes waffles snacks & refreshments on site.
German :
Auf dem Programm stehen: zahlreiche Aussteller, ein Aktivitätsbereich mit einer Animateurin und der Besuch des Weihnachtsmanns.
Schokolade & Glühwein Riesentartiflette Crêpes Waffeln Snacks & Getränke vor Ort.
Italiano :
In programma: numerosi espositori, un’area attività con un animatore e la visita di Babbo Natale.
Cioccolata e vin brulé tartiflette gigante crêpes waffles snack e rinfreschi in loco.
Espanol :
En el programa: numerosos expositores, una zona de actividades con un animador y la visita de Papá Noel.
Chocolate y vino caliente, tartiflette gigante, crêpes, gofres, aperitivos y refrescos in situ.
