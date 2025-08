Marché de Noël route de Moulins Trévol

Marché de Noël route de Moulins Trévol dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

route de Moulins Salle polyvalente Trévol Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

À l’approche des fêtes de fin d’année, venez profiter d’un moment convivial pour faire vos cadeaux.

.

route de Moulins Salle polyvalente Trévol 03460 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 01 05 70 comitedesfetestrevol@gmail.com

English :

In the run-up to the festive season, come and take advantage of a convivial moment to make your presents.

German :

Wenn die Weihnachtsfeiertage näher rücken, nutzen Sie eine gesellige Zeit, um Ihre Geschenke zu machen.

Italiano :

In vista delle feste, venite a godervi un momento di convivialità per fare i vostri regali.

Espanol :

En vísperas de las fiestas, venga a disfrutar de un momento de convivencia para hacer sus regalos.

L’événement Marché de Noël Trévol a été mis à jour le 2025-07-30 par Office du tourisme de Moulins & sa région