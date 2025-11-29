Marché de Noël TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse
Marché de Noël TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
TRIE-SUR-BAISE Sur la place centrale de Trie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 16:00:00
fin : 2025-11-29
Date(s) :
2025-11-29
.
TRIE-SUR-BAISE Sur la place centrale de Trie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 53 97 81 brigimod@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-01-27 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65