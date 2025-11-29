Marché de Noël TRIE-SUR-BAISE Trie-sur-Baïse

Marché de Noël

TRIE-SUR-BAISE Sur la place centrale de Trie Trie-sur-Baïse Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

.

TRIE-SUR-BAISE Sur la place centrale de Trie Trie-sur-Baïse 65220 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 08 53 97 81 brigimod@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Trie-sur-Baïse a été mis à jour le 2025-01-27 par OT de Trie-sur-Baïse|CDT65