Marché de Noël Triguères
Marché de Noël Triguères dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Triguères Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
L’association des parents d’élèves de Triguères et Melleroy organisent leur marché de Noël !
Au programme nombreux exposants, visite du Père Noël, tartiflette, balade à poney !
Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23
English :
The parents’ association of Triguères and Melleroy organizes its Christmas market!
On the program: numerous exhibitors, a visit from Santa Claus, tartiflette and pony rides!
German :
Die Elternvereinigung von Triguères und Melleroy veranstaltet ihren Weihnachtsmarkt!
Auf dem Programm stehen: zahlreiche Aussteller, Besuch des Weihnachtsmanns, Tartiflette, Ponyreiten!
Italiano :
L’associazione dei genitori di Triguères e Melleroy organizza il suo mercatino di Natale!
In programma: tante bancarelle, la visita di Babbo Natale, una tartiflette e un giro sul pony!
Espanol :
La asociación de padres de Triguères y Melleroy organiza su mercado de Navidad
En el programa: numerosos puestos, la visita de Papá Noel, una tartiflette y un paseo en poni
L’événement Marché de Noël Triguères a été mis à jour le 2025-11-18 par OT 3CBO