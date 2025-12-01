Marché de Noël Triguères

Marché de Noël

Début : 2025-12-19 16:00:00

fin : 2025-12-19 20:00:00

2025-12-19

Flânez de stand en stand sur le marché de Noël gourmand et artisanal de Triguères. De nombreux exposants et animations vous attendent, avec les majorettes, un concert de jazz et la visite du Père Noël !

Triguères 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 94 00 23

Stroll from stall to stall at the Triguères gourmet and craft Christmas market. A host of exhibitors and entertainment await you, including majorettes, a jazz concert and a visit from Santa Claus!

