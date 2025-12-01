Marché de Noël Troissy Troissy

Marché de Noël Troissy

Salle des Fêtes Troissy Marne

Le Comité des Fêtes de Troissy-Bouquigny organise le dimanche 14 décembre 2025, son marché de Noël.

Artisanat et Gastronomie seront à l’honneur chocolats, produits fumés, huîtres, bijoux, savons, bougies, biscuits, peluches en crochet, couture, tourneur sur bois, bien-être, miel…

Buvette & restauration sur place / Vente de Paëlla & Cassoulet à emporter / Vin chaud Crêpes

***visite du Père Noël à 14h00*** .

Salle des Fêtes Troissy 51700 Marne Grand Est +33 6 01 44 15 40

