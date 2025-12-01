Marché de Noël Troissy Troissy
Marché de Noël Troissy
Salle des Fêtes Troissy Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 19:00:00
2025-12-14
Tout public
Le Comité des Fêtes de Troissy-Bouquigny organise le dimanche 14 décembre 2025, son marché de Noël.
Artisanat et Gastronomie seront à l’honneur chocolats, produits fumés, huîtres, bijoux, savons, bougies, biscuits, peluches en crochet, couture, tourneur sur bois, bien-être, miel…
Buvette & restauration sur place / Vente de Paëlla & Cassoulet à emporter / Vin chaud Crêpes
***visite du Père Noël à 14h00*** .
Salle des Fêtes Troissy 51700 Marne Grand Est +33 6 01 44 15 40
