Marché de Noël

2 Rue du Clocher Truyes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 19:00:00

2025-12-13 2025-12-14

Notre association culturelle 3P2A vous invite au Marché de Noël de Truyes qu’elle organise à la salle Roger Avenet le samedi 13 décembre de 14h à 19h et le dimanche 14 décembre de 10h à 18h.

Ainsi que nous vous le proposons chaque année, les exposants, artisans et commerçants vous proposeront…

Notre association culturelle 3P2A vous invite au Marché de Noël de Truyes qu’elle organise à la salle Roger Avenet le samedi 13 décembre de 14h à 19h et le dimanche 14 décembre de 10h à 18h.

Ainsi que nous vous le proposons chaque année, les exposants, artisans et commerçants vous proposeront leurs produits de bouche (Huîtres, produits à base de miel et miel, fromage à la découpe, plusieurs variétés de pommes, jus et pétillants de pommes, vins chauds, etc…) ; d’artisanat d’Art (objets de fleurs séchées, en bois , métalliques, céramiques, gravure sur verre, maroquinerie, bijoux, tissus, tricots , livres enfants et adultes, coutellerie, cosmétique, jeux de société, décorations intérieures, artisanat indien, de l’Art (Tableaux,…), et quelques autres produits.

Le dimanche midi, un repas c .

2 Rue du Clocher Truyes 37320 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 30 32 75 87 danfavier@free.fr

English :

A very festive Christmas market with pleasant surprises for the children! The exhibitors, artists, craftsmen and shopkeepers, offer you their food products, arts and crafts, art, etc? The market is animated by Santa Claus accompanied by his merry men and Surprises! ……

L’événement Marché de Noël Truyes a été mis à jour le 2025-12-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme