MARCHÉ DE NOËL Tuchan

MARCHÉ DE NOËL

Rue de la poste Tuchan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 16:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Marché de Noël organisé en intérieur à la salle polyvalente toute la journée de 10h00 à 16h00.

Marché avec produits gourmands, céramiques, vins, bijoux, déco, idées cadeaux, brocante, artisanat, cosmétiques…

Visite du Père Noël de 12h00 à 14h00.

Boîte aux lettres du Père Noël.

Petite restauration sur place.

.

Rue de la poste Tuchan 11350 Aude Occitanie

English :

Christmas market held indoors at the Salle Polyvalente all day from 10.00 am to 4.00 pm.

Market featuring gourmet products, ceramics, wines, jewelry, home decor, gift ideas, antiques, crafts, cosmetics…

Visit from Santa Claus from 12:00 to 14:00.

Santa’s letterbox.

Snacks on site.

