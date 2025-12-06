Marché de Noël UAICF Nevers Vauzelles Hôtel du Nivernais Varennes-Vauzelles

Marché de Noël UAICF Nevers Vauzelles

UAICF Nevers-Vauzelles organise un marché de Noël durant le weekend 6 et 7 décembre à l’Hôtel du Nivernais à VARENNES VAUZELLES au rez de chaussée et au 1er étage. Sur place, objets faits main, environ 20 exposants, vin et chocolat chauds, gâteaux.

Sur place photo gratuite avec le Père Noël de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 et concert de chants de Noël samedi 06/12 à 16h.

Ouverture samedi 6 de 9h à 19h et dimanche 7 de 9h à 18h. .

Hôtel du Nivernais 1 Avenue Louis Fouchère Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@uaicf-nevers.com

