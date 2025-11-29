Marché de Noël Urbeis

Marché de Noël Urbeis samedi 29 novembre 2025.

Marché de Noël

35 rue Principale Urbeis Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-30 19:00:00

2025-11-29

Artisans et producteurs locaux. Petite restauration et vin chaud proposés par les associations du village. Animation pour les enfants. .

35 rue Principale Urbeis 67220 Bas-Rhin Grand Est leselfesdargent.urbeis@outlook.fr

